Инвесторам стоит переложиться из акций девелоперов в бумаги нефтяных компаний - "Мои Инвестиции"

Инвесторам стоит до конца года переложиться из акций девелоперов в бумаги нефтяных компаний, полагают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Минфин РФ не поддерживает продление программы льготной ипотеки на новостройки на 2023г, заявил замминистра Алексей Моисеев. Это повышает риск сокращения масштабов господдержки рынка жилья. Программа действует до конца 2022г. Инвесторам следует рассмотреть возможность перекладки до конца года из акций девелоперов в акции нефтяных компаний, которые продолжают выплачивать дивиденды. За последние две недели "ЛУКОЙЛ", "Роснефть", "Газпром нефть" и "Татнефть" объявили промежуточные дивиденды. Они торгуются с ожидаемой дивдоходностью 9-24% на горизонте следующих 12 месяцев", - пишут эксперты.

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