Возможно некоторое давление на индекс Мосбиржи в четверг утром - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в четверг с минимальным отклонением или с умеренным спадом не более 1%, в диапазоне 2205-2230 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Наметившееся утреннее ухудшение состояния внешнего фона способно оказать некоторое давление на индекс Мосбиржи в первой половине дня, однако предпосылки для возобновления активных распродаж в акциях российских компаний пока не сложились. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2200, 2190 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2240, 2250 пунктов", - указывает эксперт в комментарии.

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