Рубль может приблизиться к верхней границе диапазона 60-61 руб./$1 в четверг - ПСБ

Курс валютной пары доллар/рубль в четверг может вновь приблизиться к верхней границе диапазона 60-61 руб./$1 на фоне коррекции нефтяных котировок, возможна определенная пауза в активности экспортеров на рынке, сообщается в комментарии главного аналитика отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егора Жильникова.

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