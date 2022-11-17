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17 ноября 2022 года 09:42

Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых внешних факторов

Москва. 17 ноября. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американский рынок акций завершил торги в среду в минусе на фоне неоднородных статданных, а также слабой квартальной отчетности ритейлера Target. Данные о розничных продажах в США за октябрь, опубликованные министерством торговли страны, оказались более сильными, чем ожидалось, тогда как динамика промышленного производства не оправдала прогнозов рынка. Розничные продажи в Соединенных Штатах в прошлом месяце выросли на 1,3% относительно сентября. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали повышение на 1%.

Объем промпроизводства в октябре уменьшился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, показал отчет Федеральной резервной системы. Эксперты в среднем прогнозировали рост показателя на 0,2%. Данные за сентябрь были пересмотрены в худшую сторону: промпроизводство увеличилось на 0,1%, а не на 0,4%, как сообщалось ранее. Рост промпроизводства в годовом выражении в октябре замедлился до 3,3% с сентябрьских 5%.

Еще один статистический отчет, обнародованный в среду, стал очередным сигналом ослабления инфляционного давления в США. Стоимость импорта в стране в октябре уменьшилась на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Падение продолжилось четвертый месяц подряд, хотя его темпы замедлились с 1,1% в сентябре и были слабее ожидавшихся экономистами 0,4%. Рост импортных цен в годовом выражении в октябре составил 4,2%, став минимальным с февраля 2021 года.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли заявила в интервью CNBC в среду, что считает сигналы ослабления инфляции в США и общего замедления экономической активности "позитивными новостями". При этом, по ее словам, Федрезерву нужно будет поднять базовую процентную ставку по крайней мере еще на 1 процентный пункт или даже больше, прежде чем он сможет сделать паузу для оценки того, насколько успешной является его политика в борьбе с высокой инфляцией. Диапазон ставки в 4,75-5,25% годовых "является разумным уровнем, который следует рассматривать", заявила Дейли, говоря о предельном уровне ставки ФРС.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно опускаются в ходе торгов в четверг. Исключение составляет австралийский индекс, который вырос на фоне статданных, указавших на улучшение ситуации с уровнем безработицы в стране. Давление на другие рынки вновь оказывают опасения негативных последствий жесткой политики Китая в борьбе с коронавирусом. Значение японского индекса Nikkei 225 уменьшилось по итогам торгов на 0,35%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:15 МСК опустился на 0,8%, гонконгский Hang Seng - на 2,3%. Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:10 МСК снизилось на 1,2%. Вместе с тем австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,09%.

В свою очередь цены на нефть продолжают дешеветь утром в четверг на ослаблении геополитической напряженности. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК составила $92,01 за баррель, что на 0,92% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на 1,1%, до $92,86 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $84,59 за баррель, что на 1,17% ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне контракт снизился в цене на 1,5%, до $85,59 за баррель.

Снижению цен способствует ослабление геополитических рисков после заявлений генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что причиной взрыва в Польше у границы с Украиной, по-видимому, стала ракета украинской системы ПВО (ранее в польских СМИ появились сообщения о том, что ракета могла быть выпущена Россией). Поддержать нефтяной рынок не смогли даже опубликованные накануне данные Минэнерго США о том, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 5,4 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали более умеренного снижения - на 1,9 млн баррелей. Товарные запасы бензина выросли на 2,21 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 1,12 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 200 тыс. баррелей и сокращения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду снизилась в 1,3 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась ниже области средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 5,27 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,98 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 16 ноября вырос всего на 0,02% и составил 109,12 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,04%, поднявшись до 816,61 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "МТС-001P-20" (+0,72%), "ВЭБ.РФ-001Р-18" (+0,34%) и "РЖД-001P-17R" (+0,32%), а в лидерах снижения - облигации "ГТЛК-002Р-01" (-0,53%), "РЖД-001P-05R" (-0,46%) и "Газпромбанк БО-17" (-0,1%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "ДОМ.РФ" завершило размещение облигаций серии 001Р-13R объемом 20 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 15 ноября за час без премаркетинга. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 9,15% годовых. Срок обращения выпуска - 2,5 года.

ГК "Автодор" полностью разместила выпуск 10-летних облигаций серии 003Р-01 объемом 35 млрд рублей. Облигации размещались по закрытой подписке, круг потенциальных приобретателей - РФ в лице Минфина РФ. Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 3% годовых. Облигации размещены в рамках программы серии 003Р объемом до 150 млрд рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет.

Сбербанк (MOEX: SBER) 18 ноября начнет размещение 2-летних выпусков облигаций серии 001Р-SBER33 объемом 70 млрд рублей и серии 001Р-SBER40 объемом 20 млрд рублей. Датой окончания размещения станет 23 ноября 2022 года либо даты размещения последних облигаций выпусков. По выпускам предусмотрены полугодовые купоны. Ориентир ставки 1-го купона выпуска 001Р-SBER33 установлен на уровне 9% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,2% годовых. Купоны полугодовые.

Специализированное финансовое общество "ВТБ РКС Эталон" 21 ноября начнет размещение дебютного выпуска облигаций серии 01 объемом 10 млрд рублей. Датой окончания размещения станет 28 февраля 2023 года либо дата размещения последней облигации выпуска.

ООО "Агрокубань Ресурс" перенесло с 17 ноября на вторую половину ноября сбор заявок на дебютный выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - премия не более 350 базисных пунктов к 3-летним ОФЗ. Купоны полугодовые. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом 30 млрд рублей, которую "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала в начале сентября. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 15 лет.

ООО "Славпроект" (Иваново) готовит к размещению выпуск годовых облигаций объемом 300 млн рублей. По выпуску будет предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Номинал одной облигации - 10 тыс. рублей. Это второй выпуск бондов "Славпроекта". Размещение дебютного годового выпуска облигаций компании на 300 млн рублей началось в декабре 2021 года по ставке квартального купона 15% годовых до погашения. Дата окончания размещения ценных бумаг - 360-й день с даты начала размещения облигаций.

Совкомбанк установил ставку 15-18-го купонов облигаций серии БО-П01 на уровне 9% годовых. Совкомбанк разместил 10-летний выпуск объемом 10 млрд рублей в мае 2019 года по ставке 9% годовых (с учетом досрочных погашений объем на текущий момент составляет 9,967 млрд рублей). Ставка текущего купона - 13% годовых, купоны квартальные. По выпуску 29 ноября предстоит исполнение оферты.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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