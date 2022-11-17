"Финам" подтверждает прогнозную цену акций Lowe''s на уровне $266,87

Аналитики "Финама" подтверждают прогнозную стоимость акций Lowe''s Cos. на уровне $266,87 за штуку на конец 2022 года с рекомендацией "покупать" на фоне нейтральной оценки опубликованной отчетности эмитента за третий квартал, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

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