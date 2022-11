Brent торгуется ниже $92 за баррель

Фондовый рынок США снизился в среду. Фондовые индексы крупнейших стран АТР преимущественно опускаются в четверг. Цены на нефть продолжают дешеветь утром в четверг.

Американский рынок акций завершил торги в среду в минусе на фоне неоднородных статданных, а также слабой квартальной отчетности ритейлера Target Corp. (SPB: TGT).

Данные о розничных продажах в США за октябрь, опубликованные министерством торговли страны, оказались более сильными, чем ожидалось, тогда как динамика промышленного производства не оправдала прогнозов рынка.

Розничные продажи в Штатах в прошлом месяце выросли на 1,3% относительно сентября. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали повышение на 1%.

Объем промпроизводства в октябре уменьшился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, показал отчет Федеральной резервной системы. Эксперты в среднем прогнозировали рост показателя на 0,2%. Данные за сентябрь были пересмотрены в худшую сторону: промпроизводство увеличилось на 0,1%, а не на 0,4%, как сообщалось ранее.

Рост промпроизводства в годовом выражении в октябре замедлился до 3,3% с сентябрьских 5%.

Еще один статистический отчет, обнародованный в среду, стал очередным сигналом ослабления инфляционного давления в США.

Стоимость импорта в стране в октябре уменьшилась на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Падение продолжилось четвертый месяц подряд, хотя его темпы замедлились с 1,1% в сентябре и были слабее ожидавшихся экономистами 0,4%.

Рост импортных цен в годовом выражении в октябре составил 4,2%, став минимальным с февраля 2021 года.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли заявила в интервью CNBC в среду, что считает сигналы ослабления инфляции в США и общего замедления экономической активности "позитивными новостями".

При этом, по ее словам, Федрезерву нужно будет поднять базовую процентную ставку по крайней мере еще на 1 процентный пункт или даже больше, прежде чем он сможет сделать паузу для оценки того, насколько успешной является его политика в борьбе с высокой инфляцией.

Диапазон ставки в 4,75-5,25% "является разумным уровнем, который следует рассматривать", заявила Дейли, говоря о предельном уровне ставки ФРС.

Акции Target Corp. подешевели на 13% по итогам торгов в среду. Компания, владеющая второй по величине в США сетью дисконтных магазинов, увеличила выручку в третьем финансовом квартале на 3,4%, что превзошло прогнозы аналитиков. Однако чистая прибыль Target упала вдвое на фоне роста себестоимости продаж.

Ритейлер ожидает, что его сопоставимые продажи в четвертом финквартале снизятся на 1-2%, тогда как эксперты прогнозируют их рост на 3,1%.

Котировки бумаг Hasbro Inc. (SPB: HAS) и Mattel Inc. (SPB: MAT) опустились соответственно на 4,7% и 2,2%, поскольку Target также сообщил о снижении спроса на игрушки.

Стоимость бумаг другого американского ритейлера Lowe''s Cos. (SPB: LOW) поднялась на 3%. Темпы роста выручки и сопоставимых продаж компании в прошедшем квартале превзошли ожидания рынка. Кроме того, прогнозы выручки и скорректированной прибыли Lowe''s на текущий фингод оказались лучше рыночных.

Цена акций Advance Auto Parts (SPB: AAP) Inc. упала на 15% на фоне слабой отчетности компании. Американский ритейлер автомобильных запчастей и аксессуаров зафиксировал 35%-е снижение чистой прибыли в третьем финквартале, а его скорректированная прибыль и выручка не оправдали ожиданий аналитиков.

Бумаги Carnival Corp. (SPB: CCL) подешевели на 14%. Днем ранее круизный оператор сообщил, что провел частное размещение конвертируемых облигаций с погашением в 2027 году на сумму $1 млрд. Привлеченные средства компания планирует направить на погашение долга и общекорпоративные цели.

Акции Discover Financial Services (SPB: DFS) подорожали на 2,4%. Компания, предоставляющая финансовые услуги, сообщила, что возобновит обратный выкуп акций в рамках программы объемом $4,2 млрд, приостановленной в июле.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в среду снизился на 39,09 пункта (0,12%) и составил 33553,83 пункта.

Standard & Poor''s 500 опустился на 32,94 пункта (0,83%) - до 3958,79 пункта.

Nasdaq Composite потерял 174,75 пункта (1,54%) и составил 11183,66 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно опускаются в ходе торгов в четверг.

Исключение составляет австралийский индекс, который вырос на фоне статданных, указавших на улучшение ситуации с уровнем безработицы в стране.

Давление на другие рынки вновь оказывают опасения негативных последствий жесткой политики Китая в борьбе с коронавирусом, отмечает MarketWatch.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:10 МСК уменьшилось на 0,4%.

Объем японского экспорта в октябре увеличился на 25,3% относительно того же месяца прошлого года и достиг 9,002 трлн иен (около $64 млрд), свидетельствуют данные министерства финансов страны. Подъем показателя продолжается уже 20 месяцев подряд. При этом темпы роста замедлились по сравнению с 28,9% в сентябре.

Аналитики в среднем ожидали повышения экспорта в прошлом месяце на 28,1%, по данным Trading Economics.

Объем японского импорта в прошлом месяце взлетел на 53,5% и достиг рекордных 11,165 трлн иен. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 49,7% после роста в сентябре на 45,7%. Показатель увеличивается двузначными темпами в процентном выражении уже 18 месяцев подряд.

Наиболее существенное падение среди компонентов индикатора показывают котировки акций производителя цветных металлов Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. (-4,7%), выпускающей полупроводниковую продукцию Advantest Corp. (-3,7%) и производителя электроники Tokyo Electron Ltd. (-3%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:15 МСК опустился на 0,8%, гонконгский Hang Seng - на 2,3%.

В число лидеров снижения на Гонконгской фондовой бирже входят акции разработчика игр Netease Inc. (SPB: NTES) (-9,5%), автодилера Zhongsheng Group Holdings Ltd. (-8,1%) и Alibaba Health Information Technology Ltd. (-7,8%), оказывающей услуги по сбору и использованию медицинских данных.

Котировки акций Tencent (SPB: 700) Holdings Ltd. снижаются на 0,6%. Китайский интернет-гигант в третьем квартале увеличил чистую прибыль на 1% относительно того же периода прошлого года, до 39,9 млрд юаней ($5,6 млрд), благодаря сокращению расходов.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:10 МСК снизилось на 1,2%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. снизились на 1,9%, в то время как стоимость автопроизводителя Hyundai Motor уменьшилась на 1,2%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,09%.

Уровень безработицы в Австралии, скорректированный с учетом сезонного фактора, неожиданно снизился до 3,4% в октябре по сравнению с 3,5% месяцем ранее. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост показателя до 3,6%.

Подорожали акции всех четырех крупнейших банков страны: Commonwealth Bank of Australia - на 0,7%, Australia & New Zealand Banking Group - на 0,5%, Westpac Banking -на 0,2%, National Australia Bank - на 0,9%.

При этом котировки акций крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto снизились на 1,6% и 1,8% соответственно.

Цены на нефть продолжают дешеветь утром в четверг на ослаблении геополитической напряженности.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:22 мск составляет $91,97 за баррель, что на $0,89 (0,96%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $1 (1,1%), до $92,86 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $84,53 за баррель, что на $1,06 (1,24%) ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне контракт снизился в цене на $1,33 (1,5%), до $85,59 за баррель.

Снижению цен способствует ослабление геополитических рисков после заявлений генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что причиной взрыва в Польше у границы с Украиной, по-видимому, стала ракета украинской системы ПВО. Ранее в польских СМИ появились сообщения о том, что ракета могла быть выпущена Россией.

"Цены остаются на негативной территории, поскольку рынок в целом проигнорировал различные геополитические факторы вроде связанной с Россией напряженности и сфокусировался на более "медвежьих" факторах, таких, как сигналы слабости китайской экономики", - написал старший нефтяной аналитик Kpler Мэтт Смит.

Поддержать нефтяной рынок не смогли даже опубликованные накануне данные Минэнерго США о том, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 5,4 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали более умеренного снижения - на 1,9 млн баррелей.

Товарные запасы бензина выросли на 2,21 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 1,12 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 200 тыс. баррелей и сокращения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.