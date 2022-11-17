Падение цен на сырье мешает росту рынка акций РФ в четверг утром - "Алор Брокер"

Падение цен на сырье будет мешать росту российского рынка акций в четверг утром, при этом индекс Мосбиржи в целом сохраняет восходящий тренд, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Инвесторы к середине дня в среду откупили просадку вечерних торгов вторника, вызванную обострением геополитики, но сильно выше двинуться рынок не смог, а индекс Мосбиржи закрылся приростом на 0,18%. К полуночи ситуация принципиально не изменилась. Основной причиной отсутствия продолжения роста российского рынка акций стала слабость товарного рынка, который в середине дня развернулся вниз на ухудшении коронавирусной ситуации в Китае. В четверг утром основные металлы и нефть торгуются в "красной зоне", что опять будет тормозить рост рынка акций, - указывает аналитик в комментарии. - В целом же индекс Мосбиржи сохраняет восходящий тренд. Но для преодоления преграды в 2250 пунктов и начала движения к следующей цели на уровне 2400 пунктов нужен повод, например, уход нефти ближе к $100 за баррель либо геополитический позитив".

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