Факторов для выхода пары доллар/рубль из консолидации пока недостаточно - BCS Express

Факторов для выхода курса пары доллар/рубль из консолидации пока, видимо, недостаточно, говорится в комментарии эксперта BCS Express Михаила Зельцера.

"Российский рубль отработал среду около нуля относительно большинства инвалют, исключение составило падение китайского юаня. Доллар США по-прежнему зажат в узкие рамки 60-61 руб./$1, и в среду он успел побывать и там, и там - максимум по паре составил 61,06 руб./$1, а минимум - 60,03 руб./$1. Факторов для выхода из консолидации, видимо, недостаточно. Поддержка рублю исходит от все еще высокого экспорта при пониженном импорте, слабости глобального доллара и относительно высоких цен энергоносителей. На фоне валютного дисбаланса какое-то влияние может оказывать и налоговый период, но влияние фискального фактора многими переоценивается, - пишет аналитик инвесткомпании. - Однако перспективы нацвалюты не так радужны: ЕС в декабре вводит сырьевое эмбарго, импортная активность с азиатскими странами бьет рекорды, что предполагает восстановление показателей внешнеторговой деятельности с позиции импорта и сокращение профицита баланса. Среднесрочно видим рубль ниже текущих уровней от 10%".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.