ЦБР, вероятно, сохранит ставку на уровне 7,5% в декабре 2022г - BCS Express

Банк России, вероятно, сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых по итогам заседания в декабре 2022 года, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Индекс потребительских цен за прошедшую неделю вырос на 0,06%, но это все равно крайне низкий уровень. Если исключить волатильные компоненты, то уже месяц инфляции по сути нет, что объясняется спадом потребительской активности. В годовом выражении показатель составляет 12,52%, но к концу года, скорее всего, упадет ниже 12%. На наш взгляд, выходящая статистика по индексу потребительских цен пока не предполагает каких-то активных действий от ЦБ РФ. На следующем заседании в декабре регулятор, вероятно, сохранит ключевую ставку на прежнем уровне 7,5%", - пишет аналитик инвесткомпании в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.