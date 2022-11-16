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16 ноября 2022 года 19:24

Рынок акций РФ в среду подрос при смешанной динамике "фишек", выросла "Газпром нефть" на новостях

Москва. 16 ноября. Рынок акций РФ в среду умеренно подрос по индексам при смешанной динамике blue chips после локального всплеска геополитической напряженности из-за сообщений польских СМИ о якобы ракетных обстрелах Россией территории Польши, которые были опровергнуты Минобороны РФ. Индекс Мосбиржи поднялся в район 2230 пунктов после утреннего отката ниже 2200 пунктов, лидерами роста выступили бумаги "Газпром нефти" (+3,2%) на дивидендных новостях.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2227,19 пункта (+0,2%, на старте торгов индекс опускался в район 2190 пунктов), индекс РТС - 1163,59 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 3,2%.

Доллар к 18:50 МСК просел до 60,3 рубля (-0,1 рубля).

Эскалация геополитических рисков произошла после сообщений вечером во вторник польских СМИ о ракетных обстрелах Россией территории Польши. Однако последовавшее опровержение со стороны Минобороны РФ несколько разрядило ситуацию.

Минобороны РФ заявило вечером 15 ноября, что российские военные не атаковали во вторник цели у границы Украины и Польши, заявления об упавших российских ракетах на территории Польши являются провокацией для эскалации обстановки.

"Опубликованные по горячим следам польскими СМИ с места происшествия в населенном пункте Пшеводув обломки не имеют никакого отношения к российским средствам поражения", - отметили в Минобороны РФ.

Президент США Джо Байден среду выразил серьезные сомнения в том, что ракета, упавшая в районе польского населенного пункта Пшеводув недалеко от границы с Украиной, была выпущена из России.

В свою очередь, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил в среду, что НАТО подготовлена к инцидентам, подобным тому, что произошел с упавшей в Польше ракетой, и нацелена на то, чтобы не допускать их перехода в острую фазу.

Подорожали акции "Газпром нефти" (+3,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,8% и +0,6% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,2%).

Совет директоров ПАО "Газпром нефть" рекомендовал дивиденды за 9 месяцев 2022 года в размере 69,78 руб. на акцию, отсечка реестра 30 декабря; внеочередное собрание акционеров по этому вопросу состоится 19 декабря, говорится в сообщении эмитента. Ранее аналитики, опрошенные "Интерфаксом", прогнозировали дивиденды "Газпром нефти" за 9 месяцев на уровне 54,5 руб. на акцию.

Совет директоров "Татнефти" рекомендовал дивиденды за 9 месяцев в размере 39,57 руб. на акцию с учетом ранее выплаченных дивидендов за первое полугодие, говорится в сообщении компании. В первом полугодии НК выплатила 32,71 руб. на все виды акций. Таким образом, выплаты по итогам третьего квартала могут составить 6,86 руб. на акцию. Рекомендации соответствуют прогнозам опрошенных "Интерфаксом" аналитиков, ожидавших, что на выплату будет направлено 50% чистой прибыли компании по РСБУ за этот период.

Подешевели в среду акции Polymetal (MOEX: POLY) (-2,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,4%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,9%), бумаги "Московской биржи" (-0,6%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,5%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,5%), бумаги "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,1%).

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, всплеск геополитического негатива, связанного с инцидентом вблизи польско-украинской границы, оказал лишь краткосрочное давление на рынок акций, приведя к спаду индекса МосБиржи на вечерних торгах вторника. В среду после сообщений о том, что РФ не имеет отношения к этому инциденту, покупки возобновились, и рынок смог отыграть потери.

Настроения на внешних площадках в среду ухудшились, также подешевела нефть. Октябрьские данные по розничным продажам в США вышли лучше ожиданий, в то же время показатели по объемам промпроизводства уступили прогнозным, отмечает аналитик.

В четверг в фокусе внимания инвесторов останутся геополитические новости, сигналы регуляторов, динамика сырьевых и валютных котировок, ключевые макроданные. Если внешнерыночный и геополитический фон не ухудшатся, российский рынок может продолжить умеренный рост. Индекс МосБиржи 17 ноября будет формироваться в пределах 2150-2275 пунктов, полагает Бахтин.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, рост геополитической напряженности не смутил российский рынок акций, который быстро смог отыграть локальные потери. Геополитика положительно сказывается на акциях золотодобывающих компаний. В "минусе" оказались акции застройщиков на сигналах об окончании ряда мер господдержки.

Главной темой с вечера вторника остается инцидент с падением украинских ракет ПВО на территорию Польши. Данное происшествие Варшава использует в качестве повода для проведения консультаций с союзниками по НАТО в рамках 4-й статьи договора. Тем не менее, рынок акций РФ отыграл новость снижением, но затем оставил ее в прошлом, так как громкие заявления пока не привели к каким-либо действиям, констатирует аналитик.

Бумаги "Татнефти" и "Газпром нефти" положительно отреагировали на дивидендные новости. Бумаги "Эталона" (MOEX: ETLN), ЛСР и "Самолета" были под давлением. Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что в финансовом ведомстве не видят необходимости новых мер поддержки первичного рынка жилья. Минфин РФ исходит из того, что программа льготной ипотеки под 7% должна будет завершиться 31 декабря текущего года. Продление программы возможно на новых территориях, отмечает Кочетков.

Нефтяной баланс продолжает ухудшаться. Южная ветка нефтепровода "Дружба" остановлена из-за проблем с электроснабжением. С другой стороны, власти КНР сообщили о растущем число новых заражений COVID-19 - текущий всплеск заболеваемости может оказаться самым сильным, провоцируя ужесточение мер в рамках политики нулевой терпимости к коронавирусу, что негативно скажется на спросе на нефть, полагает Кочетков.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимира Лящука, рынок акций восстановился с вечера вторника благодаря ослаблению геополитических рисков. Размер рекомендованных промежуточных дивидендов "Газпром нефти" оказался выше ожиданий рынка, что поддержало спрос на акции компании. Доходность промежуточных дивидендов складывается на уровне 14,9% годовых.

В секторе горной добычи и металлургии выросли котировки акций золотодобывающих компаний вслед за ценами на золото, которое обычно реагирует ростом на усиление геополитических рисков. В рамках общего восстановления на российском рынке акций подросли сталелитейные компании и производители цветных металлов. Акции МТС замедлили рост на фоне публикации финансовой отчетности, которая показала снижение чистой прибыли в III квартале на 25,1%. Хуже рынка были также акции девелоперов на сообщении, что Минфин РФ не видит необходимости в продлении программы льготной ипотеки по ставке 7% годовых, отмечает аналитик.

В целом, после всплеска волатильности на российском рынке акций ситуация стабилизировалась. Во второй половине недели участники рынка могут занять выжидательную позицию в ожидании новостей. В случае отсутствия значимых событий индекс МосБиржи может находиться в диапазоне 2200-2250 пунктов, полагает Лящук.

В Азии в среду из-за усиления геополитических рисков в мире преобладало снижение индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, южнокорейский Kospi просел на 0,1%, китайский Shanghai Composite потерял 0,5%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,5%), просела Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX теряют 0,2-1,1%), в США динамика смешанная (Dow подрос на 0,1%, S&P 500 и Nasdaq просели на 0,6-1,4%).

Потребительские цены в Великобритании в октябре подскочили на 11,1% в годовом выражении, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. Инфляция ускорилась по сравнению с сентябрем, когда она составила максимальные за четыре десятилетия 10,1%. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали увеличения потребительских цен в стране в прошлом месяце на 10,7%, как и респонденты Trading Economics.

В США объем промпроизводства в октябре уменьшился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Федеральной резервной системы. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост показателя на 0,2%.

На нефтяном рынке в среду цены снизились после скачка накануне до 3-недельного максимума. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в среду составила $92,62 за баррель (-1,3% и +1,4% во вторник), декабрьская цена WTI - $85,27 за баррель (-1,9% и +1,2% во вторник).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 5,4 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,9 млн), запасы бензина выросли на 2,21 млн баррелей (ожидался рост на 0,2 млн), резервы дистиллятов увеличились на 1,12 млн баррелей (ожидалось сокращение на 1 млн).

Международное энергетическое агентство (МЭА) во вторник повысило прогноз роста спроса на нефть в 2022 году на 180 тыс. баррелей в сутки, однако прогноз на 2023 год был снижен на 40 тыс. б/с.

Агентство также отметило, что к 5 декабря, когда вступит в силу европейское эмбарго на импорт российской нефти, России необходимо будет перенаправить еще 1,1 млн б/с на экспорт в другие страны.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" выросли акции ПАО "Наука-связь" (MOEX: NSVZ) (+11,5%), ПАО "Росинтер ресторантс холдинг" (MOEX: ROST) (+7,3%), ПАО НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (+6,7%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+5,1%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+3,9% и +13,4% "префы"), "ИК Русс-инвест" (MOEX: RUSI) (+3,6%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+3,6%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+3,2%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+2,8%).

Лидерами снижения выступили расписки Cian (MOEX: CIAN) (-3,8%), бумаги ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-2,9%), "префы" "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,8%), акции ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (-2,5%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (-2,2%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (-2,2%), расписки "Эталона" (-2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 29,15 млрд рублей (из них 8,57 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,17 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,8 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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