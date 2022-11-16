Котировки евробондов РФ продемонстрировали в среду позитивную динамику на фоне растущих в цене UST

Москва. 16 ноября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в среду умеренно позитивную динамику на фоне растущих в цене американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились, за исключением спреда для выпуска "Россия-42".

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 9 базисных пунктов, подорожав до 57,81% от номинала (их доходность снизилась на 1,5 базисного пункта - до 10,77% годовых). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал за день на 158 базисных пунктов - до 45,41% от номинала (его доходность снизилась на 40 базисных пунктов и составила 12,26% годовых). Вместе с тем котировки бумаг с погашением в 2042 году снизились в среду на 90 базисных пунктов к предыдущему закрытию - до 57,22% от номинала (доходность выросла на 17 базисных пунктов, до 10,63% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 22 базисных пункта).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за день на 10 базисных пунктов - до 46,41% от номинала (их доходность снизилась на 5 базисных пунктов - до 30,57% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 35 базисных пунктов - до 45,85% от номинала (их доходность снизилась на 19 базисных пунктов - до 24,3% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году выросли в цене на 57 базисных пунктов, до 43,5% от номинала (их доходность снизилась на 26 базисных пунктов - до 20,15% годовых).

При этом самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году прибавил в цене 97 базисных пунктов, подорожав до 70,99% от номинала (его доходность снизилась на 190 базисных пунктов - до 49,58% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась за день всего на 1 базисный пункт, до 65,45% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 16 ноября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. При этом позитивная динамика US Treasuries, отмечаемая второй день подряд, стимулировала некоторый спрос инвесторов и на отечественные бумаги. Кроме того, поддержку еврооблигациям России оказывает и такой фактор, как высокие цены на нефть, что обеспечивает большой объем налоговых поступлений в бюджет страны.

Данные о розничных продажах в США за октябрь, опубликованные министерством торговли страны, оказались более сильными, чем ожидалось, тогда как динамика промпроизводства не оправдала прогнозов рынка. Розничные продажи в США в прошлом месяце выросли на 1,3% относительно сентября. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали повышение на 1%. Тем временем, объем промпроизводства в октябре уменьшился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, показал отчет Федеральной резервной системы. Эксперты в среднем прогнозировали рост показателя на 0,2%. Данные за сентябрь были пересмотрены в худшую сторону: промпроизводство увеличились на 0,1%, а не на 0,4%, как сообщалось ранее. Рост промпроизводства в годовом выражении в октябре замедлился до 3,3% с сентябрьских 5%.

Еще один статистический отчет, обнародованный в среду, стал очередным сигналом ослабления инфляционного давления в США. Стоимость импорта в стране в октябре уменьшилась на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Падение продолжилось четвертый месяц подряд, его темпы замедлились с 1,1% в сентябре и были слабее ожидавшихся экономистами 0,4%. Рост импортных цен в годовом выражении в октябре составил 4,2%, став минимальным с февраля 2021 года.