Рубль днем укрепляется к доллару и евро на снижении геополитической напряженности

Москва. 16 ноября. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в среду днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря снижению геополитической напряженности и аукционам Минфина РФ по первичному размещению ОФЗ.

Курс доллара США составил 60,21 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 19,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 62,53 руб./EUR1, подешевев на 29,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 23,29 копейки - до 61,25 рубля. Курс китайского юаня опустился на 7 копеек - до 8,48 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно подрастает к доллару и евро на дневных торгах благодаря снижению нового витка геополитических рисков после того, как сообщения о ракетных обстрелах Россией территории Польши, которые появились в днем ранее в польских СМИ, были опровергнуты. Поддержку рублю также оказывают первичные аукционы Минфина РФ по размещению ОФЗ.

Министерство обороны РФ опровергло информацию о ракетных обстрелах территории Польши, отметив, что российские военные не наносили удары по целям рядом с украинско-польской границей, а опубликованные фотографии обломков не имеют отношения к российским средствам поражения.

Президент США Джо Байден выразил серьезные сомнения в том, что ракета прилетела из России. В США на данном этапе полагают, что ракету выпустили украинские войска, пытавшиеся сбить российскую ракету, передает Associated Press (AP) со ссылкой на американских чиновников.

Елисейский дворец призвал к "наибольшей осторожности" относительно указаний на происхождение ракеты, упавшей на польской территории 15 ноября. "Учитывая серьезность вопроса, логично, что мы подходим к нему с величайшей осторожностью", - приводит телеканал BFMTV в среду реакцию президентской канцелярии, которая при этом отметила, что "риски эскалации значительные".

По данным BFMTV, в Елисейском дворце не исключают, что ракета может оказаться украинской.

Министерство финансов России проводит в среду аукционы по продаже ОФЗ-ИН серии 52004 в объеме остатков, доступных для размещения, а также ОФЗ-ПД серии 26241 и ОФЗ-ПК серии 29022. Облигации серии 26241 и серии 29022 еще не предлагались инвесторам, объем выпусков составляет 750 млрд рублей каждый. Доступный для размещения объем выпуска ОФЗ-ИН - 161,77 млрд рублей.

Средневзвешенная цена на состоявшемся к середине дня аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26241 с погашением 17 ноября 2032 года составила 97,2851% от номинала, что соответствует доходности 10,18% годовых, говорится в сообщении Минфина России.

Всего было продано бумаг на общую сумму 53 млрд 971 млн при спросе 253 млрд 884 млн рублей. Выручка от аукциона составила 52 млрд 520 млн рублей. Цена отсечения была установлена на уровне 97,1395% от номинала, что соответствует доходности 10,2% годовых.

Инвесторы продолжают переоценивать сделанные ранее прогнозы в отношении денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США и экономики, пишет Trading Economics.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик выразил мнение о том, что Федрезерву следует продолжать подъем процентных ставок до появления признаков масштабного ослабления инфляции. "Мы этого еще не наблюдаем, поэтому я полагаю, что нам потребуются новые повышения ставки", - написал Бостик в статье, опубликованной на сайте ФРБ. При этом он добавил, что видит "проблески надежды" в последние три месяца, однако цены снижаются преимущественно на товары, а не на услуги.

Между тем заместитель председателя ФРС Лейл Брейнард заявила в интервью агентству Bloomberg в понедельник, что Федрезерв, вероятно, сократит темпы ее подъема в скором времени.

Во вторник стало известно, что цены производителей в США (индекс PPI) в октябре выросли на 8% в годовом выражении и на 0,2% относительно сентября. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост первого показателя на 8,3%, второго - на 0,4%.

"Российский рубль на открытии ослаблялся. Пара "доллар-рубль" планово заскакивала над 61 руб./$1, однако задержаться там не смогла и к текущему моменту ушла даже в символический минус, до 60,2. Ночью бушевали страсти, возникла неопределенность на внешнем контуре. Однако обвинения в адрес России стихли, и рубль, по сути, даже не успел испугаться. Валютный боковик в границах 60-61 за доллар США продолжается. Нейтральную динамику показывают евро и гонконгский доллар, а вот китайский юань против рубля снижается на полпроцента. Тем не менее пара CNY/RUB все еще выше 8,5, а значит, выход инструмента за пределы нисходящей формации пока актуален. Оценки сводятся к постепенному укреплению юаня с первым ориентиром 8,85 руб., в среднесрочной перспективе уровнем притяжения может служить область 9,5", - говорит эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

"В среду рубль укрепляется к доллару и евро на подробностях относительно инцидента в Польше. Появилось новое предположение, что на территории страны-члена НАТО накануне взорвались ракеты украинских сил ПВО. Мы полагаем, что перепроданность доллара на Forex достигла уже критической точки. В ближайшей перспективе валюта США должна восстанавливать потери против своих основных конкурентов. В последнее время динамика рубля более точно учитывает динамику доллара и нефти. Рубль может в ближайшие дни укрепляться к доллару, однако это движение уже выглядит привлекательно для входа в длинные позиции по паре "доллар-рубль", - отмечает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

Цены на нефть демонстрируют небольшие разнонаправленные изменения в ходе дневных торгов в среду после первоначального снижения.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК составляет $93,95 за баррель, что на 0,1% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $86,7 за баррель, что на 0,25% меньше итогового значения предыдущей сессии.

Международное энергетическое агентство (МЭА) во вторник повысило прогноз роста спроса на нефть в 2022 году на 180 тыс. баррелей в сутки, однако прогноз на 2023 год был снижен на 40 тыс. б/с.

Агентство также отметило, что к 5 декабря, когда вступит в силу европейское эмбарго на импорт российской нефти, России необходимо будет перенаправить еще 1,1 млн б/с на экспорт в другие страны.

Рынок ждет еженедельных данных о запасах топлива в США, которые будут опубликованы в 18:30 МСК среды.

Отчет Американского института нефти (API), опубликованный накануне вечером, указал на падение запасов нефти по итогам минувшей недели на 5,8 млн баррелей. Запасы бензина, по данным API, выросли на 1,7 млн баррелей, дистиллятов - на 850 тыс. баррелей.

Инвесторы также продолжают следить за ситуацией с распространением коронавируса в Китае, который является крупнейшим импортером нефти в мире. Рост количества заражений усиливает неопределенность в отношении прогноза спроса, пишет Trading Economics.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов выросли в среду, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК, остались неизменными относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 39 базисных пунктов (б.п.) - до 7,81% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 13 б.п. - до 7,9% годовых. Ставка MosPrime Rate сроком на 1 месяц осталась на отметке 8,2% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев - на уровнях 8,39% и 8,5% годовых.