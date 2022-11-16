"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций CSPC Pharmaceutical

Аналитики "Финама" сохраняют рейтинг "покупать" для акций китайской фармацевтической компании CSPC Pharmaceutical Group Ltd. с прогнозной стоимостью на уровне 11,55 гонконгского доллара (HKD) на июнь 2023 года на фоне опубликованной эмитентом сводки по финансовым результатам за третий квартал, превысившим ожидания, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

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