S&P 500 проведет торги в среду, скорее всего, в диапазоне 3970-4020п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500 проведет предстоящую в среду торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 3970-4020 пунктов, считает аналитик Freedom Finance Global Дмитрий Поздняков.

"После резкого роста S&P 500 на прошлой неделе котировки консолидируются у сопротивления по Фибоначчи на отметке 4000 пунктов, которая может быть протестирована в ближайшую сессию. Следующее сопротивление для индекса широкого рынка расположено на уровне 4080 пунктов, вблизи которого проходит 200-дневная скользящая средняя. RSI приближается к зоне перекупленности, хотя MACD показывает, что рост может продолжиться. Вероятна боковая динамика индекса широкого рынка", - указывает эксперт в комментарии.

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