Рынок акций РФ сохраняет готовность к развитию краткосрочного роста - "Велес Капитал"

Российский рынок акций в целом сохраняет готовность к развитию краткосрочного роста, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Индексы Мосбиржи и РТС сохраняли стабильность и удерживались выше поддержек в 2210 и 1150 пунктов соответственно в первой половине торговой сессии в среду. Российский рынок при прочих равных сохраняет готовность к развитию краткосрочного роста, но может быть более осторожен в связи с напоминанием о рисках появления геополитических неожиданностей", - отмечает эксперт в комментарии.

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