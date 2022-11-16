"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Lowe''s с целью $235

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Lowe''s Cos. с целевой ценой $235 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,4%, стоп-приказ: $200, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания отчитается о финансовых результатах за III квартал 2022г 16 ноября. Учитывая хорошие отчетности компаний-конкурентов и снижающуюся инфляцию в США, эксперты "Финама" высоко оценивают вероятность того, что отчетность превзойдет ожидания аналитиков, и менеджмент компании даст хороший прогноз.

"С технической точки зрения цена акции находится у сильного уровня сопротивления, при его пробитии открывается потенциал для движения наверх. Идея на рост бумаги с целью $235. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $200 риск на портфель составит 0,22%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,83", - указывают аналитики инвесткомпании.

Lowe''s Companies - американская компания розничной торговли, владеющая сетью магазинов по продаже товаров для ремонта и благоустройства дома.

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