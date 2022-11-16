Рубль может продолжить укрепление в ближайшие дни - "Открытие Инвестиции"

Рубль может в ближайшие дни укрепляться к доллару, однако это движение уже выглядит привлекательно для входа в длинные позиции по паре USD/RUB, полагает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

"Утром в среду рубль укреплялся к доллару и пытался расти к евро на подробностях относительно инцидента в Польше. Мы полагаем, что перепроданность доллара на Forex достигла уже критической точки. В ближайшей перспективе валюта США должна восстанавливать потери против своих основных конкурентов. В последнее время динамика рубля более точно учитывает динамику доллара и нефти. Рубль может в ближайшие дни укрепляться к доллару, однако это движение уже выглядит привлекательно для входа в длинные позиции по паре USD/RUB", - отмечает эксперт.

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