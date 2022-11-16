Стоимость акций Распадской может достичь 258 руб. по итогам года - ПСБ

Стоимость акций "Распадской" может достичь 258 руб. за штуку по итогам 2022 года, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

Эксперт банка подчеркивает, что в условиях сложившегося глобального энергокризиса, а также формирования новых партнерских отношений с дружественными странами, экспорт у компаний-угледобытчиков сохраняется. Так, например, поставки коксующегося угля из России в Индию за 9М 2022г выросли до 1,5 млн т (в 2021г всего было поставлено 1,3 млн т), а экспорт угля с начала года упал всего лишь на 9,3% г/г, до 147,7 млн т.

"При этом, спред цен на уголь с бенчмарками начал сужаться за счет роста стоимости отечественной продукции, - констатирует Жильников. - Впрочем, отметим, что наращивание экспорта выглядит ограниченно. В основном это обусловлено дороговизной поставок, а также глобальным снижением спроса со стороны сталелитейщиков. Внутренний рынок становится для угледобытчиков безопаснее и дешевле в обслуживании. Мы полагаем, что данная ситуация будет поддерживать котировки угледобытчиков ("Распадской", "Мечела", "Белона") на Мосбирже. Считаем, что стоимость акций "Распадской" по итогам года может достичь 258 руб/акц., "префов" "Мечела" - 153 руб/акц.".

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