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Главная  /  Мнения аналитиков  /  "Финам" сохраняет рейтинг акций Royalty Pharma на уровне "покупать"
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16 ноября 2022 года 12:58

"Финам" сохраняет рейтинг акций Royalty Pharma на уровне "покупать"

"Финам" сохраняет рейтинг акций Royalty Pharma Plc. на уровне "покупать" с целью $54,4 за штуку на май 2023г, что предполагает потенциал роста 29%, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Компания Royalty Pharma отчиталась за III квартал. Квартальная выручка снизилась на 2,2% г/г, до $573 млн, при этом чистая прибыль увеличилась на 40% г/г, до $143 млн, и превысила ожидания на $13 млн. Величина роялти от препаратов компании Vertex для лечения муковисцидоза возросла на 14% до $208 млн. Из значимых корпоративных новостей стоит отметить приобретение Royalty Pharma у Arrowhead Pharmaceuticals прав на получение будущих роялти от экспериментального препарата olpasiran, созданного фармагигантом Amgen. После рассмотрения квартальной отчетности мы не видим причин для корректировки параметров инвестиционной идеи", - пишет аналитик Зарина Саидова.

Royalty Pharma - домицилированная в Англии компания сектора здравоохранения со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Royalty Pharma учреждена в 1996 году, а IPO осуществила в июне 2020 года.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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