BCS Express рекомендует покупать бумаги Ozon

Аналитики BCS Express рекомендуют покупать бумаги (ADS) Ozon, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Ozon находится в числе лидеров сектора электронной коммерции по своим темпам роста. Большой вклад в рост компании вносят рекламная платформа и финтех-инициативы компании. Учитывая лидерство в индустрии стоит ожидать дальнейшей положительной переоценки рыночной стоимости эмитента", - пишут эксперты.

Консенсус-прогноз составляет 1700 рублей за бумагу на горизонте года, отмечают в инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.