Freedom Finance Global повысил целевую цену бумаг Ozon до 1891 руб. за штуку, что означает потенциал роста 23% от текущих уровней, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Ozon представил результаты за III квартал текущего года, зафиксировав в релизе сохранение высоких темпов роста товарооборота, - пишет эксперт инвесткомпании Георгий Ващенко. - Согласно нашему консервативному прогнозу, рост валового оборота компании в четвертом квартале замедлится до 30%, а по итогам всего года составит 70% с результатом 760 млрд руб. Годовая выручка увеличится на 42%, до 254 млрд руб., доля маркетплейса в валовом обороте за текущий квартал может расшириться до 80%, а за весь год будет равняться 76%. Скорректированная EBITDA, по нашим расчетам, за год составит -14,5 млрд руб., чистый убыток в нашей модели заложен в объеме 57 млрд руб. без учета возмещения убытка от пожара на подмосковном складе в годовой отчетности. Ожидаем, что долг Ozon останется на уровне III квартала".

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