Акции Walmart, вероятно, будут торговаться в диапазоне $150-160 в ближайшем квартале - BCS Express

Акции Walmart Inc., вероятно, будут торговаться в диапазоне $150-160 за штуку в течение ближайшего квартала, считает эксперт BCS Express Евгений Калянов.

"Несмотря на судебные расходы в размере $3,1 млрд, связанные с урегулированием ряда исков по опиоидному кризису, гиганту розничной торговли Walmart удалось оказаться выше оценок отраслевых аналитиков в III квартале. Важно учитывать размер компании и ее вес для инвесторов: эмитент стабильно поднимается на первые строчки рейтингов крупнейших компаний мира по выручке и количеству сотрудников, - отмечает аналитик в комментарии. - Также стоит учитывать, что Walmart имеет существенный вес, равный 0,6%, в индексе S&P 500, и сильные результаты компании за квартал повсеместно приводят к скупке бумаг розничного гиганта, акции которого входят также в секторальные индексы и ETF. Поэтому после текущего роста акций, при повышательной динамике общего рынка, рассчитывать на существенную коррекцию в ближайшей перспективе не стоит, и, вероятно, акции при поддержке программой выкупа будут торговаться в диапазоне $150-160 в течение ближайшего квартала".

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