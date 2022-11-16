Потенциал роста акций Baidu составляет 120% на горизонте года - "Тинькофф Инвестиции"

Потенциал роста акций Baidu Inc. составляет 120% на горизонте года, отмечается в комментарии "Тинькофф Инвестиций".

"Baidu стала главной платформой для поиска информации в интернете в Китае. На сегодняшний день компания является крупнейшей на рынке с долей более 60%. В десктопном поиске доля Baidu чуть более 40%, но в мобильном поиске компания является безусловным лидером и занимает 80% рынка. Число активных пользователей Baidu в месяц по тогам 2021г составило 622 млн. Акции компании упали более, чем на 45% с начала года. По мультипликаторам акции Baidu на Гонконгской бирже сейчас торгуются дешевле своих исторических значений: 17,1х по историческому P/E и 10,6x по форвардному. У аналитиков довольно высокий рейтинг по акциям компании. Согласно Bloomberg, он достиг 4,7, что эквивалентно рейтингу "покупать". При этом потенциал роста котировок Baidu на горизонте 12 месяцев остается высоким - порядка 120%", - пишут эксперты.

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