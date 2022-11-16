"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Snap с прогнозной ценой $12,5

"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Snap Inc. с прогнозной стоимостью $12,5 за штуку на горизонте года на фоне слабой отчетности эмитента за третий квартал 2022 года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Отчет за 3К22 подтвердил, что Snap продолжает испытывать проблемы из-за замедления рынка рекламы и ухудшения глобальной макроэкономической конъюнктуры. Выручка компании за последний квартал увеличилась всего на 6% г/г, что стало минимальным ростом с момента IPO компании в 1К17. Как минимум до конца года ситуация останется сложной. Эмитента ищет новые каналы выручки и способы монетизации своей активной аудитории, а также сокращает персонал в попытках ограничить рост операционных издержек", - отмечает эксперт Ксения Лапшина.

Snap Inc. - американская компания, создатель приложения Snapchat и разработчик AR-гарнитуры Spectacles. Целевая аудитория приложения представлена поколением Z. Основным источником доходов для Snap является размещение рекламы в собственном приложении.

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