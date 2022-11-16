"Тинькофф Инвестиции" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Ozon

Аналитики "Тинькофф Инвестиций" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Ozon с целевой ценой 1950 руб. за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста более 30%, сообщается в комментарии брокера.

"Российский интернет-ритейлер опубликовал результаты за III квартал 2022г: выручка составила 61,39 млрд руб. (+48% г/г); валовая прибыль - 9,72 млрд руб. (годом ранее убыток 3,23 млрд руб.). Компания продолжила делать акцент на безубыточности и удержании рентабельности. Ozon сумел не только удержаться в плюсе по скорректированной EBITDA с прошлого квартала, но и нарастить это значение. Однако, как мы и ожидали, пожар на одном из складов негативно отразился на размере чистого убытка. Но это единовременный эффект, к тому же активы были застрахованы. На фоне сезонности бизнеса и улучшения показателей оборотного капитала в III квартале компания вышла в плюс по денежному потоку от операционной деятельности и совокупному денежному потоку", - пишет аналитик "Тинькофф Инвестиций" Ляйсян Хусяинова.

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