Ключевые события среды в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут макростатистика России и США, результаты "МТС":

- ВВП за третий квартал 2022 года в России;

- Розничные продажи и промышленное производство в США в октябре;

- Товарно-материальные запасы в США в сентябре;

- Результаты "МТС" за третий квартал 2022 года по МСФО.

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