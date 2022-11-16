Котировки нефти, скорее всего, останутся в диапазоне $93-95/барр. в среду - ПСБ

Котировки нефти, скорее всего, останутся в диапазоне $93-95 за баррель Brent в среду, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Январский фьючерс на нефть Brent на утро среды торгуется выше $93/барр., при этом во вторник внутридневной размах составил $4/барр., - отмечается в комментарии. - Новостной фон смешанный: с одной стороны, неважная статистика по китайской экономике, с другой - геополитическая напряженность, приостановление транзита по южной ветке "Дружбы". Помимо этого, стоит отметить и прогнозы МЭА по спросу, которые вопреки ожиданиям, были повышены в текущем году до 2,1 млн барр./день. Статистика от Американского института нефти показала снижение запасов сырой нефти на 5,8 млн барр., при этом запасы бензинов и дистиллятов выросли на 1,7 млн и 0,9 млн барр. Полагаем, что цены на нефть Brent в среду останутся в зоне $93-95/барр., поддержанные напряженной ситуацией в мире и неплохой ожидаемой статистикой по запасам от Минэнерго США".

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