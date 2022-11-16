Индекс Мосбиржи может перейти к волатильной проторговке уровня 2200п в среду - ПСБ

Индекс Мосбиржи в среду может перейти к волатильной проторговке района 2200 пунктов, и в течение дня возможны его колебания в диапазоне 2150-2250 пунктов в связи с невнятным внешним фоном и отсутствием явных идей для активизации спроса на "фишки", полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

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