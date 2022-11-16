Рост геополитических рисков, вероятно, окажет давление на цены ОФЗ в среду - ПСБ

Рост геополитических рисков, вероятно, окажет давление на цены ОФЗ в среду, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

Эксперт отмечает, что на рынке рублевых гособлигаций сохраняется боковая динамика. Минфин РФ объявил о проведении безлимитных аукционов 16 ноября, на которых будет предложена комбинация ОФЗ с фиксированным купоном ОФЗ-ПД 26241 (с погашением 17 ноября 2032 года), флоатер ОФЗ-ПК 29022, инфляционные ОФЗ-ИН 52004.

"Результаты аукционов на прошлой неделе охладили ожидания большой премии при размещении нового госдолга, - напоминает Монастыршин. - В результате, рынок ОФЗ во вторник нейтрально отреагировал на сообщение Минфина о размещении нового госдолга без заранее утвержденного лимита. На предстоящих аукционах в ноябре-декабре Минфин может снизить темпы размещения нового госдолга. Повышение геополитических рисков, вероятно, будет оказывать давление на рынок рублевых облигаций в среду. Результаты дня будут зависеть от тактики Минфина РФ по размещению госдолга и геополитических новостей".

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