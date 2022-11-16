Индекс Мосбиржи начнет торги в среду со снижения на 1,3-2,8% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в среду снижением в пределах 1,3-2,8%, в диапазоне 2160-2195 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Явное вечернее ухудшение настроений на локальном рынке акций во вторник создает условия для открытия индекса Мосбиржи с сильным спадом. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние волатильной консолидации на новом относительно низком уровне. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2150, 2130 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2200, 2220 пунктов", - отмечает эксперт в комментарии.

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