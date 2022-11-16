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16 ноября 2022 года 09:57

Цены рублевых корпбондов в среду могут снизиться на фоне усиления геополитических рисков в мире

Москва. 16 ноября. Котировки рублевых корпоблигаций в среду могут снизиться на фоне усиления геополитических рисков в мире, что уже привело к падению большинства фондовых индексов в Азии, а также мировых нефтяных цен, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы выросли во вторник, однако отошли от максимумов, достигнутых ранее в ходе сессии. Инвесторы переоценивали прогнозы в отношении денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США и экономики. Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик выразил мнение о том, что Федрезерву следует продолжать подъем процентных ставок до появления признаков масштабного ослабления инфляции. "Мы этого еще не наблюдаем, поэтому я полагаю, что нам потребуются новые повышения ставки", - написал Бостик в статье, опубликованной на сайте ФРБ. При этом он добавил, что видит "проблески надежды" в последние три месяца, однако цены снижаются преимущественно на товары, а не на услуги.

Между тем заместитель председателя ФРС Лейл Брейнард заявила в интервью агентству Bloomberg в понедельник, что Федрезерв, вероятно, сократит темпы ее подъема в скором времени.

Цены производителей в США (индекс PPI) в октябре выросли на 8% в годовом выражении и на 0,2% относительно сентября. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост первого показателя на 8,3%, второго - на 0,4%.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в среду на фоне усиления геополитических рисков в мире. Исключением выступает только японский рынок акций. Днем ранее в польских СМИ появились сообщения о ракетных обстрелах Россией территории Польши. Министерство обороны РФ опровергло эту информацию, отметив, что российские военные не наносили удары по целям рядом с украинско-польской границей, а опубликованные фотографии обломков не имеют отношения к российским средствам поражения.

Значение японского индекса Nikkei 225 выросло по итогам торгов на 0,14%. Вместе с тем китайский индекс Shanghai Composite к 8:27 МСК опустился на 0,3%, гонконгский Hang Seng - на 1,3%. Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:23 МСК снизилось на 0,2%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,3%.

В свою очередь цены на нефть снижаются утром в среду после подъема по итогам предыдущей сессии. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 мск составила $93,2 за баррель, что на 0,7% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на 0,8%, до $93,86 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $86,14 за баррель, что на 0,9% ниже итогового значения вторника. Накануне контракт вырос на 1,2%, до $86,92 за баррель.

Международное энергетическое агентство (МЭА) во вторник повысило прогноз роста спроса на нефть в 2022 году на 180 тыс. баррелей в сутки, однако прогноз на 2023 год был снижен на 40 тыс. б/с. Агентство также отметило, что к 5 декабря, когда вступит в силу европейское эмбарго на импорт российской нефти, России необходимо будет перенаправить еще 1,1 млн б/с на экспорт в другие страны.

Нефть также отреагировала на новости о взрыве ракеты на территории Польши, жертвами которого стали два человека. Ряд СМИ написали, что ракета могла прилететь с территории России, однако Минобороны РФ опровергло информацию, что это были российские ракеты, отметив, что военные не наносили удары по целям рядом с украинско-польской границей.

Также рынок ждет еженедельных данных о запасах топлива в США, которые будут опубликованы в 18:30 мск среды. Отчет Американского института нефти (API), опубликованный накануне вечером, указал на падение запасов нефти по итогам минувшей недели на 5,8 млн баррелей. Запасы бензина, по данным API, выросли на 1,7 млн баррелей, дистиллятов - на 850 тыс. баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла всего в 1,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась ниже области средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 6,856 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,128 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 15 ноября снизился всего на 0,01% и составил 109,09 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,01%, поднявшись до 816,26 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпром Капитал БО-001Р-04" (+0,39%), "Газпромбанк БО-17" (+0,33%) и "РЖД-001P-05R" (+0,32%), а в лидерах снижения - облигации "Северсталь БО-06" (-0,54%), "Сбербанк-001Р-SBER15" (-0,35%) и "ВЭБ.РФ-001Р-18" (-0,34%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что сеть дата-центров "Селектел" полностью разместила выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-02R объемом 3 млрд рублей. Сбор заявок прошел 10 ноября. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 11,5% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 11,83% годовых. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны.

ООО "Интерлизинг" полностью разместило выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-04 объемом 3,5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 10 ноября. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 12,35% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 12,75% годовых. Купоны квартальные. Запланирована амортизация: по 16,5% номинальной стоимости бондов будет погашено в даты выплат 7-11-го купонов, еще 17,5% - в дату выплаты 12-го купона.

АО "ДОМ.РФ" установило ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-13R объемом 20 млрд рублей на уровне 9,15% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 15 ноября за час без премаркетинга. Срок обращения выпуска - 2,5 года. Техразмещение запланировано на 16 ноября.

ГК "Автодор" с 10:00 17 ноября до 15:00 МСК 18 ноября планирует провести сбор заявок на 5-летние облигации серии БО-004Р-02 с офертой через 2 года объемом 4,6 млрд рублей. Ориентир доходности - премия не более 200 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 2 года. Купоны полугодовые. Техразмещение запланировано на 22 ноября.

ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" установило ставку 39-го купона облигаций 23-й и 28-й серий на уровне 13,63% годовых. ФСК ЕЭС разместила облигации 23-й и 28-й серий общим объемом 30 млрд рублей в июне 2013 года. Срок обращения бондов - 35 лет. Бумаги имеют квартальные купоны. Ставка 1-го купона установлена по итогам book building в размере 8,4% годовых. Ставка 2-140-го купонов рассчитывается как индекс потребительских цен + 1%. Ставка текущего купона по выпускам - 16,1% годовых.

ОАО "Верхнебаканский цементный завод" (Краснодарский край, находится под управлением компании "Газметаллпроект") установило ставку 21-24-го купонов облигаций серии 001P-01R на уровне 0,75% годовых. Завод разместил 10-летние облигации на 3,6 млрд рублей в декабре 2017 года, а в марте 2018 года провел доразмещение выпуска еще на 4 млрд рублей, в результате объем выпуска в обращении составляет 7,6 млрд рублей. Ставка 1-20-го квартальных купонов составляет 12,5% годовых до оферты с исполнением 21 декабря 2022 года. Других выпусков облигаций завода в обращении нет.

АО "Новая концессионная компания" установило ставку 3-го купона облигаций с индексируемым номиналом серии БО-01 в размере 0,01% годовых. Размещение выпуска на 3 млрд рублей прошло в ноябре 2021 года. Срок обращения выпуска - почти 29 лет (10499 дней), предусмотрена амортизация: начиная с 10-го года обращения (3440 дней) в даты выплаты купона будет выплачиваться по 2,5% от индексируемой номинальной стоимости. Купоны полугодовые. Ставка 1-2-го купонов была установлена на уровне 4,2% годовых. По выпуску 28 ноября предстоит исполнение оферты.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" (MOEX: MRKP) приняло решение 29 ноября досрочно погасить выпуск облигаций серии БО-02 объемом 5 млрд рублей. Погашение состоится в дату окончания 6-го купонного периода. Компания разместила 10-летний выпуск в декабре 2019 года по ставке полугодового купона 6,85% годовых до оферты с исполнением 2 декабря 2022 года. Дальнейшие ставки купонов эмитент не устанавливал.

ООО "ОР" (эмитент облигаций OR Group (MOEX: ORUP)) после объявления результатов предварительного общего собрания владельцев облигаций (преОСВО), приняло решение о проведении общего собрания владельцев облигаций (ОСВО) по всем облигационным выпускам. Планируемая дата проведения собрания - 26 декабря 2022. "До 9 декабря 2022 года компания собирается согласовать и направить в депозитарий все документы, необходимые для голосования, после чего будет опубликован существенный факт о проведении общего собрания владельцев облигаций", - сообщает эмитент. По результатам преОСВО, большинство владельцев облигаций (42%) поддержали вариант реструктуризации задолженности эмитента в форме увеличения срока обращения бумаг до 15 лет под ставку купона в 1% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрена амортизация - в последние три года ежемесячно по 2,8%. За конвертацию задолженности по облигациям в акционерный капитал ПАО "ОРГ" высказалось 34% держателей бумаг. За пролонгацию задолженности на 12 лет под ставку купона 0,1% годовых на весь срок обращения проголосовали 24% участников собрания. Купон выплачивается ежемесячно. Этот вариант предполагает амортизацию в последние два года ежеквартально по 12,5%. В настоящее время в обращении остаются 9 выпусков облигаций ООО "ОР" общим объемом около 4,75 млрд рублей. На текущий момент не осталось выпусков облигаций компании без объявленных по ним дефолтов.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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