Рубль, скорее всего, продолжит торги в диапазоне 60-61 руб./$1 в среду - ПСБ

Пара доллар/рубль, скорее всего, продолжит проторговывать диапазон 60-61 руб./$1 в среду, полагает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Поддержку рублю во вторник продолжили оказывать относительно благоприятный внешний фон, а также приближающийся налоговый период. Пока спрос со стороны импортеров сдерживает укрепление рубля - несмотря на коррекцию доллара, пара доллар/рубль удерживается выше отметки 60 руб./$1. Впрочем, преодоление данного значения - вопрос времени по мере возвращения экспортеров на валютный рынок, - пишет эксперт в комментарии банка. - На утро среды курс доллара открылся резким ростом, в моменте преодолев отметку 61 руб./$1 на фоне снижения "аппетита" к риску у инвесторов. Впрочем, так же быстро котировки вернулись к уровню 60,5 руб./$1. Мы считаем, что в среду пара доллар/рубль продолжит проторговывать диапазон 60-61 руб./$1. Фактор геополитики вряд ли окажет сильный негативный эффект на позиции рубля".

Также Жильников отмечает, что пятый день подряд дорожает евро к рублю на фоне укрепления европейской валюты на глобальных рынках. "Полагаем, что аналогичная динамика может сохраниться до конца текущей недели, курс евро может перевалить за отметку 63 руб./EUR1", - указывает он.

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