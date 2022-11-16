Рынок акций РФ может возобновить рост на торгах в среду - "Алор Брокер"

Российский рынок акций может возобновить рост на торгах в среду, считает руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Падение рынка акций во вторник было избыточным, распродажи резко ускорились на вечерней сессии. В моменте падение индекса Мосбиржи достигало 5,5%, но затем значительная часть просадки была выкуплена и индикатор закрылся с потерями в 2,7%. В среду утром сложились все предпосылки для того, чтобы как минимум полностью выкупить просадку. При этом рынок снял техническую перекупленность, и при появлении поводов возобновит рост. Отметка 2250 пунктов уже не станет такой серьезной преградой для восходящего движения", - пишет эксперт в комментарии.

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