BCS Express нейтрально оценивает среднесрочные перспективы цены бумаг HeadHunter

Среднесрочные ожидания по цене бумаг (ADR) HeadHunter преимущественно нейтральные, в долгосрочной перспективе ожидания позитивные, говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина.

"Финансовые показатели HeadHunter за III квартал 2022 года заметно ухудшились на фоне роста экономической неопределенности в России. Рекрутинговый рынок сильно подвержен влиянию макроэкономической нестабильности, что вылилось в замедление выручки и снижение прибыли. Наибольшее внимание в отчете привлекает выручка, так как эмитент воспринимается инвесторами, прежде всего, как "история роста". Несмотря на слабый рост в годовом сопоставлении, показатель прибавил 19,9% кв/кв, отражая восстановление рынка в июле-августе, - пишет аналитик инвесткомпании. - Cтоит отметить, что компания показывает отличную рентабельность несмотря на сложившуюся ситуацию. Среднесрочные ожидания по бумагам компании преимущественно нейтральные. Пока неясно, насколько сильно на рынке отразились сентябрьские события. Вероятно, в IV квартале динамика снова будет под давлением. В долгосрочной перспективе ожидания позитивные".

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