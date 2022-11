Нефть умеренно дешевеет

Фондовые индексы США во вторник выросли. Фондовые индексы Азии снижаются, за исключением японского. Цены на нефть умеренно снижаются утром в среду.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник, однако отошли от максимумов, достигнутых ранее в ходе сессии.

Инвесторы переоценивали прогнозы в отношении денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США и экономики, пишет Trading Economics.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик выразил мнение о том, что Федрезерву следует продолжать подъем процентных ставок до появления признаков масштабного ослабления инфляции.

"Мы этого еще не наблюдаем, поэтому я полагаю, что нам потребуются новые повышения ставки", - написал Бостик в статье, опубликованной на сайте ФРБ. При этом он добавил, что видит "проблески надежды" в последние три месяца, однако цены снижаются преимущественно на товары, а не на услуги.

Между тем заместитель председателя ФРС Лейл Брейнард заявила в интервью агентству Bloomberg в понедельник, что Федрезерв, вероятно, сократит темпы ее подъема в скором времени.

Цены производителей в США (индекс PPI) в октябре выросли на 8% в годовом выражении и на 0,2% относительно сентября. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост первого показателя на 8,3%, второго - на 0,4%.

Участники рынка также продолжили оценивать квартальные отчеты компаний.

Американская Walmart Inc. (SPB: WMT), крупнейшая в стране компания розничной торговли, зафиксировала чистый убыток в третьем квартале 2023 финансового года, однако ее скорректированная прибыль, выручка и сопоставимые продажи превысили прогнозы аналитиков. Акции компании поднялись на 6,5%.

Цена бумаг Home Depot Inc. (SPB: HD) увеличилась на 1,6%. Крупнейшая в США сеть магазинов товаров для дома в третьем квартале 2022 финансового года увеличила чистую прибыль на 5,1% и подтвердила годовой прогноз.

Акции Krispy Kreme Inc. подорожали на 2,3%. Американская сеть кофеен-кондитерских, известная своими пончиками, увеличила чистый убыток в третьем финансовом квартале в 2,3 раза, при этом выручка выросла на 10%.

Бумаги Energizer Holdings Inc. прибавили 7,6%. Американский производитель батареек получил чистый убыток в четвертом квартале 2022 финансового года, при этом скорректированная прибыль и выручка превзошли ожидания рынка.

Американская компания Aramark (SPB: ARMK), поставляющая продукты питания и униформу отелям, университетам, больницам и стадионам, резко увеличила чистую прибыль и выручку в четвертом квартале 2022 финансового года, причем рост выручки превысил ожидания рынка. Цена бумаг компании увеличилась на 4,35%.

Акции Estee Lauder Cos. (SPB: EL) подорожали на 2,9%. Американский производитель косметики и парфюмерии приобретет люксовый бренд Tom Ford примерно за $2,8 млрд, говорится в сообщении Estee Lauder.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов повысился на 56,22 пункта (0,17%) и составил 33592,92 пункта.

Standard & Poor''s 500 поднялся на 34,48 пункта (0,87%) - до 3991,73 пункта.

Nasdaq Composite набрал 162,19 пункта (1,45%) и составил 11358,41 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в ходе торгов в среду на фоне усиления геополитических рисков в мире. Исключением выступает только японский рынок акций.

Днем ранее в польских СМИ появились сообщения о ракетных обстрелах Россией территории Польши. Министерство обороны РФ опровергло эту информацию, отметив, что российские военные не наносили удары по целям рядом с украинско-польской границей, а опубликованные фотографии обломков не имеют отношения к российским средствам поражения.

"Азиатские акции в среду находятся в оборонительной позиции, движение цен обусловлено геополитической напряженностью, - полагает Андерсон Алвес из ActivTrades. - Трейдеры ждут дальнейших событий на геополитическом фронте, чтобы определить направление для рискованных активов. Любой сигнал об эскалации может вызвать реакцию на рынках".

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:22 МСК повысилось на 0,2%.

Наиболее существенный подъем среди компонентов индикатора показывают котировки акций производителя продуктов питания Nichirei Corp. (+4,1%), медиакомпании CyberAgent Inc. (+3,2%), производителей металлов Pacific Metals Co. (+3,4%) и Japan Steel Works Ltd. (+3,3%).

Кроме того, растет стоимость таких крупных компаний, как SoftBank Group (+2,6%), Nintendo (+0,7%), Fast Retailing (+0,2%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:27 МСК опустился на 0,3%, гонконгский Hang Seng - на 1,3%.

В число лидеров снижения на Гонконгской фондовой бирже входят акции девелоперов Country Garden Holdings (SPB: 2007) (-16,3%) и Longfor Group Holdings Ltd. (-8,5%), а также автомобильной Geely Automobile Holdings Ltd. (-4,9%), выпускающей потребительскую электронику Xiaomi (SPB: 1810) (-4,6%), интернет-ритейлера JD.com Inc. (SPB: JD) (-4,1%).

Цена бумаг Agile Group Holdings Ltd. рухнула более чем на 22%. Девелопер объявил о намерении продать свои акции в рамках допэмиссии с дисконтом к рыночной цене.

Между тем повышается стоимость пивоваренной Budweiser Brewing Co. APAC (+4,1%), производителя алюминия China Hongqiao Group Ltd. (+2,6%), нефтяной PetroChina (+1,8%).

Цена акций Tencent (SPB: 700) Music Entertainment Group взлетела более чем на 26%. Компания, владеющая крупнейшим в КНР музыкальным стриминговым сервисом, в третьем квартале получила скорректированную прибыль и выручку лучше прогнозов аналитиков.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:23 МСК снизилось на 0,2%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. выросли на 0,3%, в то время как стоимость автопроизводителя Hyundai Motor уменьшилась на 1,4%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,3%.

В том числе подешевели акции всех четырех крупнейших банков страны: Commonwealth Bank of Australia - на 1,8%, Australia & New Zealand Banking Group - на 0,3%, Westpac Banking -на 0,5%, National Australia Bank - на 0,6%.

При этом котировки акций крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto повысились на 1,2% и 1,6% соответственно.

Кроме того, выросла стоимость энергетических компаний, включая Woodside Energy (+1,4%) и Beach Energy (+0,3%).

Цены на нефть умеренно снижаются утром в среду после подъема по итогам предыдущей сессии, в течение которой котировки обновляли трехнедельный минимум.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:08 мск составляет $93,28 за баррель, что на $0,58 (0,62%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $0,72 (0,8%), до $91,53 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $86,2 за баррель, что на $0,72 (0,83%) ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне контракт вырос в цене на $1,05 (1,2%), до $86,92 за баррель.

Международное энергетическое агентство (МЭА) во вторник повысило прогноз роста спроса на нефть в 2022 году на 180 тыс. баррелей в сутки, однако прогноз на 2023 год был снижен на 40 тыс. б/с.

Агентство также отметило, что к 5 декабря, когда вступит в силу европейское эмбарго на импорт российской нефти, России необходимо будет перенаправить еще 1,1 млн б/с на экспорт в другие страны.

Нефть также отреагировала на новости о взрыве ракеты на территории Польши, жертвами которого стали два человека. Ряд СМИ написали, что ракета могла прилететь с территории России, однако Минобороны РФ опровергло информацию, что это были российские ракеты, отметив, что военные не наносили удары по целям рядом с украинско-польской границей.

Также рынок ждет еженедельных данных о запасах топлива в США, которые будут опубликованы в 18:30 мск среды.

Отчет Американского института нефти (API), опубликованный накануне вечером, указал на падение запасов нефти по итогам минувшей недели на 5,8 млн баррелей. Запасы бензина, по данным API, выросли на 1,7 млн баррелей, дистиллятов - на 850 тыс. баррелей.