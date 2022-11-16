Существенные премии на аукционах Минфина 16 ноября маловероятны - BCS Express

Существенные премии на аукционах Минфина РФ в среду, 16 ноября 2022 года, маловероятны, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Минфин на среду запланировал ставшее уже традиционным размещение сразу трех типов ОФЗ: выпуска 26241 с постоянным купоном (ПД), 29022 с переменным купоном (ПК), инфляционный линкер (ИН) 52004. В прошлый раз ведомство не захотело давать премию по доходности на аукционе, разместив в итоге ОФЗ всего на 38,8 млрд руб. против 167 неделей ранее. В этот раз также не ждем существенных премий", - отмечает аналитик инвестиционной компании в комментарии.

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