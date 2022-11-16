Sber CIB рекомендует покупать бумаги Ozon

Аналитики Sber CIB рекомендуют покупать бумаги (ADS) Ozon с прогнозной стоимостью на уровне 1808 рублей за штуку на фоне сильных результатов эмитента за третий квартал 2022 года, сообщается в материале инвестбанка.

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