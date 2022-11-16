Рубль на старте торгов слегка снижается к доллару и юаню из-за преобладания негативного фона на мировых рынках

Москва. 16 ноября. Доллар США и юань слегка растут на "Московской бирже" на старте торгов в среду, рубль снижается под давлением пессимизма на мировых рынках.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 60,6025 руб./$1 (+20,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 29,09 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на "Московской бирже" на 0,4 коп. - до 8,554 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", снижение курса рубля к доллару и юаню на старте торгов связано с негативом на мировых рынках. На фондовых площадках наблюдается пессимистичный настрой глобальных инвесторов по отношению к рисковым активам, цены на нефть продолжают снижаться после публикации ежемесячного отчета Международного энергетического агентства (МЭА). Геополитическая ситуация остается напряженной, но влияние этого фактора уже сдержанное. Ранее появились сообщения польских СМИ о ракетных обстрелах Россией территории Польши. Минобороны РФ опровергло эту информацию, отметив, что российские военные не наносили удары по целям рядом с украинско-польской границей, а опубликованные в СМИ обломки не имеют отношения к российским средствам поражения.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $93,56 за баррель, что на 0,32% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $86,53 за баррель, что на 0,45% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в среду преимущественно снижаются: китайский CSI 300 опустился на 0,39%, японский Nikkei 225 растет на 0,16%, гонконгский Hang Seng теряет 1,14%, южнокорейский Kospi снизился на 0,02%, австралийский индекс S&P/ASX 200 снижается на 0,33%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 опустился на 0,10%.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник, однако отошли от максимумов, достигнутых ранее в ходе сессии. Инвесторы переоценивали прогнозы в отношении денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США и экономики. Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик выразил мнение о том, что Федрезерву следует продолжать подъем процентных ставок до появления признаков масштабного ослабления инфляции. Между тем заместитель председателя ФРС Лейл Брейнард заявила, что Федрезерв, вероятно, сократит темпы ее подъема в скором времени.

Цены производителей в США (индекс PPI) в октябре выросли на 8% в годовом выражении и на 0,2% относительно сентября. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост первого показателя на 8,3%, второго - на 0,4%.