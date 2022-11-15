Котировки евробондов РФ продемонстрировали во вторник смешанную динамику на фоне растущих в цене UST

Москва. 15 ноября. Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали во вторник смешанную динамику на фоне растущих в цене американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков расширились, а для ряда бумаг сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 67 базисных пунктов, подешевев до 57,29% от номинала (их доходность выросла на 13 базисных пунктов - до 10,87% годовых). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел за день на 36 базисных пунктов - до 43,75% от номинала (его доходность выросла на 10 базисных пунктов и составила 12,68% годовых). Вместе с тем котировки бумаг с погашением в 2042 году выросли во вторник на 66 базисных пунктов к предыдущему закрытию - до 55,13% от номинала (доходность снизилась на 13 базисных пунктов, до 11,02% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 8 базисных пунктов).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за день на 57 базисных пунктов - до 46,86% от номинала (их доходность снизилась на 42 базисных пункта - до 30,19% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели на 13 базисных пунктов - до 45,4% от номинала (их доходность выросла на 9 базисных пунктов - до 24,56% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году снизились в цене на 43 базисных пункта, до 42,61% от номинала (их доходность выросла на 22 базисных пункта - до 20,57% годовых).

При этом самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году прибавил в цене 70 базисных пунктов, подорожав до 71,03% от номинала (его доходность снизилась на 130 базисных пунктов - до 49,33% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году не изменилась за день, вновь составив 65,2% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 15 ноября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики US Treasuries на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом поддержку еврооблигациям России оказывают такие факторы, как отсутствие новых важных сообщений на геополитическую тематику, а также высокие цены на нефть, что обеспечивает большой объем налоговых поступлений в бюджет страны.

Американские гособлигации (US Treasuries) растут в цене в ходе торгов во вторник. Поддержку рынку базовых активов оказывают надежды инвесторов на замедление темпов повышения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС). Заместитель председателя ФРС Лейл Брейнард заявила в интервью агентству Bloomberg в понедельник, что Федрезерв, вероятно, сократит темпы ее подъема в скором времени. Цены производителей в США (индекс PPI) в октябре выросли на 8% в годовом выражении и на 0,2% относительно сентября. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост первого показателя на 8,3%, второго - на 0,4%.

Подавляющее большинство (92%) фондовых управляющих, опрошенных Bank of America, ожидает, что темпы роста мировой экономики будут ниже тренда, а инфляция - выше тренда в следующем году. Ни один из 309 управляющих, в совокупности распоряжающихся активами на $854 млрд, не ожидает превышающих долгосрочный тренд темпов роста, пишет MarketWatch со ссылкой на результаты опроса. Главным риском для мировой экономики большинство по-прежнему называют высокую инфляцию (32%), второе и третье место разделили геополитические события и излишне жесткая политика глобальных центробанков - их главным риском назвали по 18% респондентов.

Согласно консенсус-прогнозу фондовых управляющих, среднегодовая доходность индекса S&P 500 в ближайшие пять лет составит 6,1%, корпоративных облигаций США - 4,8%, госбондов - 4,2%.