"Финам" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Amazon.com Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $99,24 за штуку на декабрь 2023 года, сообщается в материале инвестиционной компании.

"Amazon в текущем году разочаровал инвесторов замедлившимися темпами роста выручки на фоне высокой базы и ухудшения макрофакторов, а также просадкой в рентабельности: операционная прибыль упала из-за снижения продуктивности на фоне агрессивного роста прошлых двух лет. Под давлением обесценения инвестиций в Rivian Automotive оказалась и чистая прибыль. В связи с этим мы пересмотрели целевую цену акций Amazon и считаем, что на текущий момент акции выглядят справедливо оцененными риском. Дальнейшие перспективы эмитента зависят от успеха инициатив по контролю за издержками и улучшению рентабельности", - пишет аналитик Анна Буйлакова.

Amazon - один из крупнейших продавцов e-commerce в мире. Компания реализует собственные товары, предоставляет сервисы сторонним продавцам для реализации их товаров. Кроме того, Amazon является крупным игроком на рынке облачных решений, владеет популярной стриминговой платформой Twitch, создает собственную электронику и снимает шоу и кино для подписочного сервиса Amazon Prime Videos.

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