Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "покупать" для бумаг Ozon

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для бумаг (ADS) Ozon, сообщается в комментарии.

"Финансовые результаты деятельности Ozon в 3К22 показывают, что быстрый рост GMV и улучшение показателей юнит-экономики, наблюдавшиеся во 2К22, продолжаются. Мы положительно оцениваем представленную отчетность", - отмечают эксперты.

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