Драйверов для направленного движения рубля пока не хватает - BCS Express

Драйверов для направленного движения рубля в настоящее время не хватает, считает эксперт BCS Express Михаил Зельцер.

"В принципе, на российском рынке сохраняется валютный боковик. Курс доллара США зажат в диапазоне 60-61 руб./$1, а для реализации сценария умеренного ослабления национальной валюты необходимо доллару прорывать верхнюю границу. И пока драйверов для направленного хода валюты не достает, даже падение нефти до минимума месяца не приводит к снижению рубля. Скорее всего, "аппетит" к рисковым активам, падение интереса к глобальному доллару и сохраняющийся высокий экспорт при недостаточном импорте играют свою роль", - пишет аналитик в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.