Рубль днем укрепляется к доллару и дешевеет к евро вслед за их динамикой на Forex

Москва. 15 ноября. Доллар США снижается, евро, напротив, растет на "Московской бирже" во вторник днем, рубль слабо меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.

Курс доллара США составил 60,21 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 33,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 62,76 руб./EUR1, подорожав на 46,25 копейки. Ранее евро поднимался выше 63 руб. впервые с 14 октября. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 2,25 копейки - до 61,36 рубля. Курс китайского юаня опустился на 2,4 копейки - до 8,51 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует умеренную разнонаправленную динамику к доллару и евро на дневных торгах вслед за их движением на рынке Forex. Доллар США возобновил снижение к большинству мировых валют, в том числе к евро, пара "евро-доллар" торгуется выше $1,04 впервые с июля.

Падение американского доллара обусловлено данными по инфляции в США за прошлый месяц, которые оказались слабее прогнозов. Участники большинства мировых рынков позитивно оценили эти данные в надежде на менее агрессивные темпы ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) Федеральной резервной системой (ФРС) США.

ФРС, вероятно, в скором времени замедлит темпы подъема процентных ставок после активного их повышения в последние месяцы, полагает заместитель председателя ФРС Лейл Брейнард. "Я думаю, что вскоре будет уместно выбрать более медленный темп роста, - сказал она в интервью агентству Bloomberg. - Мы уже много сделали".

Тем не менее, Брейнард уклонилась от каких-либо подробностей относительно окончательной фазы текущего цикла повышения ставок. Как именно выглядит путь дальнейшего повышения ставок, "трудно сказать", отметила она.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил ранее в ноябре, что стабильно высокая инфляция предполагает, что Федрезерву, возможно, придется повысить ставки в следующем году до немного более высокого уровня, чем диапазон 4,5-4,75% годовых, который предполагался в сентябре.

В начале ноября ФРС повысила ставку на 75 базисных пунктов по итогам четвертого заседания подряд - до 3,75-4% годовых, максимума с января 2008 года.

Меры валютного контроля мешают внешнеэкономической деятельности российских компаний, но пока дополнительно смягчать ограничения не планируется, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина во вторник в ходе пленарного заседания Госдумы.

"Несколько слов по контролю за движением капитала. Мы ввели очень жесткие меры в начале, потом их ослабляли. Сейчас дополнительно ослабление контроля не рассматриваем", - сказала Набиуллина.

"Хотела бы отметить, что наши предприятия обращались к нам достаточно активно, чтобы многие меры ослабить, им нужно вести внешнеэкономическую деятельность, а очень жесткие ограничения являются, по сути, барьером для внешнеэкономической деятельности", - подчеркнула глава ЦБ.

"Серьезных драйверов для значительного отклонения курса рубля от текущих уровней пока нет. В условиях введенных частичных ограничений на движение капитала и приостановки действия бюджетного правила главным фактором для рубля остается состояние торгового баланса, трендов в экспорте и импорте. Тенденции последних месяцев говорят о постепенном сокращении положительного сальдо текущего счета операций, что в перспективе будет приводить к ослаблению рубля. Главные факторы здесь - цены на нефть и газ, санкционная политика прежде всего в отношении поставок российских энергоносителей и скорость налаживания новых каналов импорта через дружественные страны", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Рублевые пары смотрятся нейтрально: в валютной секции сейчас нет ярких катализаторов и драйверов. Однако стартующий далее очередной налоговый период может оказать рублю локальную опору. Во вторник, 15 ноября, рубль движется без единой идеи в парах с долларом и евро", - говорит старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев,

Цены на нефть продолжают снижаться во вторник после публикации ежемесячного отчета Международного энергетического агентства (МЭА).

Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подешевели на 0,53% - до $92,65 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снизились на 0,7% - до $85,27 за баррель.

Накануне Brent упала в цене на 3%, WTI - на 3,5%.

МЭА во вторник повысило прогноз роста спроса на нефть в 2022 году на 180 тыс. баррелей в сутки (б/с), но прогноз на 2023 год был снижен на 40 тыс. б/с.

Аналитики агентства оставили без изменений оценку спроса в 2021 году на уровне 97,7 млн б/с, прогноз на 2022 год составляет теперь 99,78 млн б/с. Таким образом, в 2022 году МЭА ожидает роста спроса на нефть в мире на 2,1 млн б/с против 1,9 млн б/с месяцем ранее.

Агентство отмечает, что замедление мирового спроса в следующем году обусловлено нарастающими экономическими проблемами, включая опасения рецессии в крупнейших экономиках мира.

Накануне ОПЕК понизила оценку спроса на нефть в 2022 году на 100 тыс. баррелей в сутки - до 99,57 млн б/с, в 2023 году - также на 100 тыс. б/с, до 101,82 тыс. б/с. Таким образом, картель прогнозирует, что потребление в мире в 2022 году увеличится на 2,55 млн б/с, а в 2023 году - еще на 2,24 млн б/с.

Банк России во вторник, 14 ноября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 854,1 млрд рублей (при лимите 2,15 трлн рублей и спросе 1 трлн 854,1 млрд рублей) в среднем по ставке 7,39% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 8 ноября, банки разместили 1 трлн 763,3 млрд рублей (при лимите 1,96 трлн рублей и спросе 1 трлн 763,3 млрд рублей) в среднем по ставке 7,25% годовых.

Кроме того, ЦБ РФ во вторник провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 686,1 млрд рублей (при лимите 840 млрд рублей) в среднем по ставке 7,29% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов опустились во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК, напротив, повысились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" упала на 12 базисных пунктов (б.п.) - до 7,42% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 8 б.п. - до 7,77% годовых, ставка MosPrime Rate сроком на 1 месяц понизилась на 1 б.п. - до 8,2% годовых. Ставка на срок 3 месяца подросла на 1 б.п. - до 8,39% годовых, ставка на срок 6 месяцев увеличилась на 2 б.п. - до 8,5% годовых.