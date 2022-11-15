"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Netflix с целью $395

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Netflix Inc. с целью $395 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 32,1%, стоп-приказ: $249, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Котировки акций Netflix отреагировали на опубликованную в октябре отчетность ростом, и общая восходящая тенденция продолжается. Более дешевый вариант подписки показывает свою эффективность и сдерживает отток подписчиков, что позитивно для показателей компании", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения ыосходящая тенденция продолжается. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $249 риск на портфель составит 0,84%", - указывают в "Финаме".

Netflix Inc. - американская компания, которой принадлежит одноименный стриминговый сервис. Основана 29 августа 1997 года Ридом Хастингсом и Марком Рэндольфом. Штаб-квартира находится в Лос-Гатосе, штат Калифорния.

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