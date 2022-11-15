Серьезных драйверов для значительного изменения курса рубля пока нет - Банк "Санкт-Петербург"

Серьезных драйверов для значительного отклонения курса рубля от текущих уровней пока нет, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"В условиях введенных частичных ограничений на движение капитала и приостановки действия бюджетного правила главным фактором для рубля остаются состояние торгового баланса, трендов в экспорте и импорте. Тенденции последних месяцев говорят о постепенном сокращении положительного сальдо текущего счета операций, что в перспективе будет приводить к ослаблению рубля. Главные факторы здесь - цены на нефть и газ, санкционная политика (прежде всего в отношении поставок российских энергоносителей) и скорость налаживания новых каналов импорта через дружественные страны", - указывают эксперты в комментарии.

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