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15 ноября 2022 года 12:00

Рынок акций РФ утром консолидируется при смешанной динамике "фишек", упал "Детский мир"

Москва. 15 ноября. Рынок акций РФ утром во вторник консолидируется при смешанной динамике цен blue chips на фоне упавшей нефти и позитивных сигналов с внешних фондовых площадок. Индекс МосБиржи проторговывает область вблизи 2250 пунктов, при этом скорректировались вниз акции "Детского мира" после локального роста на новостях о цене выкупа бумаг у несогласных с реорганизацией акционеров.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2246,01 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1171,92 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 2,8%.

Доллар просел до 60,38 рубля (-0,18 рубля).

Подорожали акции Polymetal (MOEX: POLY) (+2,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,2%), бумаги "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,4% и +0,6% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%).

Подешевели акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,6% и -1% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,6%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,6%), бумаги "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%).

Акции "Детского мира" просели до 59,36 рубля (-1,8% к уровню закрытия основной сессии Мосбиржи в понедельник), в начале торгов во вторник цена поднималась до 65,9 рубля.

Вечером в понедельник стало известно, что цена выкупа акций у акционеров "Детского мира", которые не будут голосовать по вопросу о реорганизации компании в частную или проголосуют "против", составит 71,5 рубля за бумагу (выше рынка). Цена рассчитывалась как средневзвешенная цена акций компании по результатам торгов на "Московской бирже" за один месяц, предшествующий дате объявления о предстоящей реорганизации (7 ноября), говорится в сообщении компании.

Тем временем, Генассамблея ООН большинством голосов на специальном заседании в понедельник приняла проект резолюции о создании механизма, призванного реализовать репарации в пользу Украины. Документ, носящий рекомендательный характер, в частности, рекомендует создать реестр причиненного ущерба Украине в ходе боевых действий.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, саммит G20 может принести надежды на мирные переговоры.

Внешний фон во вторник умеренно позитивный: цены на нефть замедлили темпы снижения после сильного падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках улучшились. В России ждут дивидендных новостей в нефтегазовом секторе и финансовых результатов Ozon, а также новостей с саммита G20.

Индексы МосБиржи и РТС сохраняют цели движения в район 2280 пунктов и 1180 пунктов соответственно (верхние полосы Боллинджера дневных графиков), что становится возможным благодаря интересу к крупнейшим эмитентам и, в частности, к акциям банковского сектора. Во вторник начинается саммит стран G20, с которого уже поступают заявления в отношении мирных переговоров по ситуации с Украиной, что стало бы для российского рынка дополнительным позитивом.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, надежды на стимулы в Китае и геополитическое затишье в отношениях КНР с США после переговоров глав государств создают спокойный внешний фон.

Однако в остальном пока сложно говорить о позитиве, так как влияние COVID-19 на китайскую экономику оказалось более разрушительным, а в ноябре ситуация лишь ухудшается, хотя власти КНР все же повышают гибкость в применении политики "нулевой терпимости". Поэтому нефть под давлением из-за негативных ожиданий по китайскому спросу. Соответственно, российский рынок может сосредоточиться на более отдаленных ожиданиях стимулов в КНР или на непосредственной ситуации с ценами на товары российского экспорта. В любом случае активного повышения от российских акций не ожидается, полагает Кочетков.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов, нефтяные фьючерсы упали, поскольку число заражений COVID-19 в крупных городах Китая продолжает бить рекорды, что поддерживает неопределенность в вопросе восстановления спроса во втором крупнейшем потребителе топлива в мире. Параллельно рынок оценивает снижение прогнозов по мировому спросу в очередном отчете ОПЕК и восстановление буровой активности в США в отчете EIA.

Страны G7 и ЕС продолжают держать рынок в неведении относительно спорных параметров механизма предельных цен. В том числе до сих пор неизвестна сама предельная цена, выше которой будут действовать санкции в отношении страхования и транспортировки российской нефти в третьи страны. Чем дольше затягивается процесс обсуждения, тем выше вероятность перебоев с поставками в декабре.

В США индексы акций накануне снизились на 0,5-1,1% во главе с Nasdaq по итогам волатильной сессии (динамика индикаторов неоднократно менялась).

Заместитель председателя ФРС Лейл Брейнард в понедельник сказала, что американский центробанк, вероятно, в скором времени замедлит темпы подъема процентных ставок после активного их повышения в последние месяцы. Тем не менее, она не стала вдаваться в подробности относительно окончательной фазы текущего цикла повышения ставок.

Во вторник в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, шанхайский Shanghai Composite прибавил 1,6%, гонконгский Hang Seng раллировал на 4,1%), В Европе динамика смешанная (индексы FTSE, DAX, CAC 40 изменились на 0,1-0,3%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,6%).

Экономика Японии в III квартале снизилась на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные официальные данные. Это первое сокращение показателя с III квартала 2021 года. Оно стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали повышение на аналогичную величину, сообщает Trading Economics.

Темпы роста промпроизводства в Китае в октябре замедлились, розничные продажи снизились впервые за пять месяцев, свидетельствуют данные Государственного статистического управления. Объем промпроизводства увеличился на 5% относительно октября прошлого года после подъема на 6,3% в сентябре. Эксперты в среднем прогнозировали повышение на 5,2%.

Ослабление темпов увеличения промпроизводства говорит о том, что экономика страны теряет импульс к росту на фоне подъема заболеваемости COVID-19 в стране, а также строгих карантинных ограничений.

Розничные продажи в КНР в октябре снизились на 0,5% в годовом выражении после повышения на 2,5% месяцем ранее. Консенсус-прогноз предполагал увеличение на 1%.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) во вторник влил в финансовую систему 850 млрд юаней ($120,7 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). При этом ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, была сохранена на уровне 2,75% годовых, говорится в сообщении НБК.

Кроме того, китайский ЦБ предоставил банкам 172 млрд юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО по ставке 2% годовых.

На нефтяном рынке утром во вторник цены остаются под давлением продаж на фоне ухудшения картелем ОПЕК прогноза спроса на сырье.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $92,68 за баррель (-0,5% и -3% в понедельник), декабрьская цена WTI - $85,21 за баррель (-0,8% и -3,5% накануне).

Давление на нефтяной рынок также оказывают слабые статданные из Китая, усиливающие пессимизм трейдеров в отношении перспектив спроса из-за карантинных ограничений.

Накануне ОПЕК понизила оценку спроса на нефть в 2022 году на 100 тыс. баррелей в сутки - до 99,57 млн б/с, в 2023 году - также на 100 тыс. б/с, до 101,82 тыс. б/с. Таким образом, ОПЕК прогнозирует, что потребление нефти в мире в 2022 году увеличится на 2,55 млн б/с, а в 2023 году - еще на 2,24 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации.

Во вторник свои прогнозы опубликует Международное экономическое агентство (МЭА).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+13,5%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+3,9%), "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (+2,2%), расписки "Эталона" (MOEX: ETLN) (+2,1%).

Подешевели бумаги ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (-5,6%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (-2,9%).

Минфин США включил в SDN List компании семьи Гурьевых, в том числе зарегистрированные в Калининграде МКООО "Хлодвиг Энтерпрайзес" и "Адорабелла", владеющие 43,66% акций "ФосАгро" (MOEX: PHOR). Бумаги "ФосАгро" утром во вторник просели на 0,7%.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 9,952 млрд рублей (из них 2,541 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 1,913 млрд рублей на бумаги "Детского мира").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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