Котировки нефти пока сохраняют шансы на рост - BCS Express

Котировки нефти марки Brent пока сохраняют шансы на возвращение к росту, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent вернулась в район $93 за баррель, разрушив надежду участников рынка на устойчивое восходящее движение. Тем не менее локальные минимумы по-прежнему формируют растущую картину, поддерживая восходящий тренд. При благоприятном фоне этот тренд имеет все шансы на продолжение", - отмечает аналитик инвестиционной компании в комментарии.

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