Hang Seng краткосрочно может уйти выше 18500п - BCS Express

Индекс Hang Seng в целом обладает потенциалом краткосрочного роста выше 18500 пунктов в текущей ситуации, считает эксперт BCS Express Никита Покровский.

"Индекс Гонконгской биржи Hang Seng во вторник продолжает рост после встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена на полях саммита G20 в Индонезии. В моменте котировки бенчмарка прибавляли 3,5%. Индекс при этом достиг среднесрочной цели для отскока - 18000-18500 пунктов. В краткосрочной перспективе он еще может совершить рывок выше 18500 пунктов, но после с высокой вероятностью начнет локальную коррекцию", - отмечает аналитик в комментарии.

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