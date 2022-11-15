Ключевые события вторника в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут макростатистика США, Китая и еврозоны, а также саммит G20 и дивиденды "Татнефти":

- Начало двухдневного саммита "Большой двадцатки" на Бали;

- ИЦП в США в октябре;

- Промышленное производство, инвестиции в основной капитал, розничные продажи в Китае в октябре;

- Индекс экономических настроений ZEW в еврозоне за ноябрь;

- Совет директоров "Татнефти" обсудит дивиденды за девять месяцев 2022 года.

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