Индекс Мосбиржи откроет торги вторника, скорее всего, в диапазоне 2220-2265п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию во вторник, скорее всего, умеренным отклонением не более 1%, в диапазоне 2220-2265 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Смешанное утреннее состояние внешнего фона создает условия для близкого к нейтральному открытия индекса Мосбиржи. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2210, 2200 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2270, 2290 пунктов", - указывает эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.